O alerta foi dado pelas 14h28 e, segundo a mesma fonte, o incêndio propagou-se através do telhado, que é comum.

Três dos desalojados irão para casa de familiares enquanto o quarto irá ser alojado numa habitação cedida pela Câmara Municipal, acrescentou.

A fonte indicou não haver registo de feridos.

No combate às chamas estiveram os bombeiros de Arrifana e de São João da Madeira, disse fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.