Com esta adesão do BUPi, os munícipes de Lisboa podem realizar no seu concelho o processo de representação gráfica georreferenciada, a criação de um mapa exato dos limites do terreno através de coordenadas geográficas, evitando deslocações para outros concelhos.

Segundo a informação disponível no site do BUPi, o procedimento segue cinco passos: confirmar junto do município se existe cadastro predial; reunir a documentação necessária; localizar o terreno em mapa através da plataforma BUPi (ou aplicações como o Google Earth); identificar a parcela na plataforma e, se necessário, concluir o registo na Conservatória do Registo Predial.

A identificação dos terrenos no BUPi, seja online ou presencialmente junto do balcão, é sempre gratuita. Também o registo predial não tem custos quando se trata de propriedades nunca registadas ou com registos desatualizados. Estes benefícios mantêm-se até ao dia 31 de dezembro de 2025.

Apesar de Lisboa ter poucos prédios rústicos, a parceria é considerada "de grande relevância", sublinha Bernardo Alabaça, diretor municipal de Gestão Patrimonial.

O projeto BUPi pretende colmatar a falta de conhecimento sobre o território português, facilitar a proteção da propriedade privada e reforçar a gestão e defesa do património comum.

