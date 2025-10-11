Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Santuário de Fátima, que todos os anos recebe cerca de sete milhões de peregrinos e visitantes, volta a ser palco de grandes celebrações religiosas que reúnem milhares de fiéis, devido à peregrinação de outubro, a última grande data do ano.

O elevado número de participantes leva a GNR a reforçar a vigilância e as ações preventivas, de modo a garantir a segurança das pessoas e bens e a fluidez do trânsito nos acessos à cidade.

Segundo a força de segurança, a operação terá três principais áreas de atuação:

assegurar a segurança rodoviária e a fluidez de trânsito;

prevenir ilícitos, incivilidades e perturbações da ordem pública;

promover um ambiente de tranquilidade e apoio aos peregrinos.

O dispositivo especial contará com meios do dispositivo territorial e de trânsito, bem como com equipas de investigação criminal, patrulhamento a cavalo e em bicicleta, ordem pública, operações especiais e inativação de explosivos. A operação inclui ainda vigilância aérea através de drones e sistemas de videovigilância.

Durante este período, a zona do Santuário de Fátima e áreas envolventes terão o espaço aéreo temporariamente interdito, estando proibidos os voos de drones não autorizados.

A GNR apela à colaboração dos peregrinos e recomenda que cheguem com antecedência, evitem deixar objetos de valor ou documentos dentro dos veículos, mantenham os pertences junto ao corpo e planeiem uma saída calma e gradual após as celebrações. A força de segurança sublinha ainda a importância de não perder de vista crianças e idosos e de manter o telemóvel com bateria e contactos úteis acessíveis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.