Numa publicação nas redes sociais, o senador confirmou que recebeu do ex-presidente a missão de liderar o campo bolsonarista nas próximas eleições: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação."

Filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio tem surgido como a principal voz pública da família desde a condenação do ex-chefe de Estado. O papel reforçou-se também devido à ausência do irmão Eduardo, deputado federal que se encontra nos Estados Unidos a desenvolver ações de ‘lobby’ em defesa do pai — e igualmente envolvido em processos judiciais no Brasil.

Com esta escolha, a família Bolsonaro formaliza a sua estratégia para tentar recuperar influência política num momento em que o líder histórico do movimento permanece impedido de concorrer e enfrenta várias batalhas judiciais.

