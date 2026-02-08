Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

André Ventura alcançou um marco histórico ao obter 1.465.472 votos na segunda volta das eleições presidenciais, superando o total que o seu partido, o Chega, tinha conseguido nas legislativas de 2025, quando somou 1.437.881 votos.

Com este resultado, o líder do Chega estabelece um novo recorde em termos nominais, reforçando a sua presença eleitoral e o crescimento do partido na esfera nacional.