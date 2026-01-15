Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, e responsável pelo processo que condenou Bolsonaro, Alexandre de Moraes tinha recusado prisão domiciliária inicialmente.

Mas, apesar dessa recusa, Moraes autorizou uma série de condições consideradas pelo magistrado como “privilegiadas”, como quarto e casa de banho privados com água aquecida, acesso a ar condicionado, televisão e atendimento médico 24 horas por dia, numa área total de 64,83 m². Alexandre de Moraes deliberou ainda que a sala que o ex-Presidente ocupar tenha instalados equipamentos de fisioterapia e barras de proteção na cama.

A transferência foi determinada depois de um pedido da defesa por um sistema de prisão domiciliária humanitária, alegando problemas de saúde e desconforto nas instalações.

