Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Braga, nos dias 6 e 7 de setembro, o Nómadas Festival regressa após a edição de junho ter tido mais de 17 mil participantes. E segundo o comunicado enviado às redações, há estrelas agendadas para setembro: Black Coffee é o cabeça de cartaz desta quarta edição.

O dj e produtor, Black Coffee, nome artístico de Nkosinathi Innocent Maphumulo, funde os ritmos africanos com deep house, jazz e elementos eletrónicos e “criou um som único frequentemente apelidado de Afropolitan House”. É natural da África do Sul e o seu último álbum, Subconscioulsy, valeu-lhe um Grammy, em 2022. Já colaborou também com artistas como Drake, Usher e Alicia Keys.

Em comunicado enviado à imprensa, Tiago Cruz, membro da organização, revela que espera “um concerto logo na chegada do público” e que os “dj sets imersos continuam a ser uma das principais atrações, reforçando a proposta de experiências sensoriais únicas”.

Os bilhetes estão à venda no site da 3cket.