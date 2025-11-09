Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num domingo marcado pelo início do segundo mandato de Rui Costa, o Benfica empatou em casa com o Casa Pia, num resultado que deixou a equipa de José Mourinho a três pontos do segundo classificado e seis do líder FC Porto.

O encontro começou com os encarnados a dominar, com Sudakov a abrir o marcador aos 17 minutos. Pavlidis ampliou a vantagem aos 60 minutos, na conversão de uma grande penalidade, deixando a vitória quase garantida. Mas um autogolo de Tomás Araújo, aos 65, reduziu a vantagem, e Renato Nhaga, aos 90+2, garantiu o empate para os visitantes, que não vencem há seis jornadas.

Com este resultado, o Benfica mantém o terceiro lugar na classificação, enquanto o Casa Pia, agora liderado por Gonçalo Brandão, continua no 15.º posto com nove pontos, empatado com o Arouca.