Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os eletrólitos são um grupo de minerais compostos por: sódio, cálcio, magnésio, potássio e fósforo.

De acordo com a BBC, enquanto alguns estudos mostram que as bebidas com eletrólitos podem melhorar a hidratação, no que toca a quem pratica exercício físico moderado, uma dieta equilibrada pode ser suficiente.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A carga elétrica que estes minerais podem dar são cruciais para muitas funções do corpo. O sódio ajuda a balançar os fluídos corporais depois de transpirar. O cálcio contribui para regular o batimento cardíaco, a coagulação sanguínea e na preservação de ossos saudáveis. O magnésio contribui para regular os músculos e o sistema nervoso, assim como o nível de açúcar.

Muitas bebidas desportivas são ricas em açúcar. Nos EUA, divulga a BBC, as bebidas desportivas mais populares têm na sua composição 34 gramas de açúcar.

O 24notícias falou com Tiago Gomes, personal trainer e preparador físico, que esclarece que "os indivíduos que praticam treinos intensos e prolongados, ou pessoas que transpiram muito (libertação de sódio em demasia) e/ou treinam múltiplas vezes ao dia devem suplementarem-se de eletrólitos". Já "as pessoas que treinam de forma baixa ou moderada e de períodos de tempo não extensivos não necessitam de consumir eletrólitos, pois à partida o treino não levou a uma perda elevada de suor. Além disso, uma boa alimentação e hidratação pode chegar para obtenção da performance desejada".

Como se pode incluir estes minerais numa dieta equilibrada?

De acordo com a BBC, o magnésio pode ser encontrado nas frutas e vegetais como a banana, os espinafres e o edamame.

Para alimentos com potássio, pode apostar nas frutas, como o abacate, as laranjas e legumes. Tudo consumido de forma moderada.

Também pode escolher uma bebida para restabelecer como o leite, a água mineral, o chá de ervas e a água de coco que contém fontes naturais de eletrólitos.

O personal trainer e preparador físico, Tiago Gomes, acaba por alertar que "o consumo ou não de eletrólitos depende da intensidade do treino, duração do treino, comportamento da pessoa durante o treino (principalmente a transpiração) e alimentação/hidratação".