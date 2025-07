Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Situadas no interior do país, estas pequenas povoações medievais, muitas vezes esquecidas nos roteiros turísticos tradicionais, estão a ser revitalizadas por um projeto inovador: o aluguer gratuito de carros elétricos. Lançada em 2022, a iniciativa visa tornar estas aldeias mais acessíveis, tanto a turistas como a residentes, ao mesmo tempo que promove a mobilidade sustentável.

Uma ideia que conquistou o jornalista britânico Daniel James Clarke, que descreve a experiência como serena e encantadora, conduzindo por estradas ladeadas de cerejeiras, vinhas e pastagens floridas, uma paisagens reconhecível para qualquer português. O silêncio de um motor elétrico permite ouvir o canto dos pássaros, escreve, num artigo publicado no The Guardian.

A iniciativa combate também a falta de transportes para o interior, um problema que os moradores lutam por resolver. Assim, a ideia serve também a comunidade local, transportando idosos e distribuindo refeições.

O destino é Castelo Novo, atual centro do programa de mobilidade sustentável das Aldeias Históricas. Através deste projeto, visitantes que chegam de comboio podem levantar um veículo elétrico e explorar a região gratuitamente por até três dias.

Entre as aldeias visitadas estão:

Belmonte;

Linhares da Beira;

Trancoso;

Marialva;

Castelo Rodrigo;

Sortelha.

Ao longo do percurso, o jornalista elogia a hospitalidade e autenticidade dos locais: foi-lhe oferecido desde ginjinha oferecida por uma moradora em Castelo Mendo, até doces e sardinhas em Trancoso ou azeite local em Sortelha. Repara também nas gravuras rupestres do vale do Côa e na primeira reserva natural privada de Portugal, Faia Brava.

O artigo termina com uma reflexão sobre o potencial destas aldeias: enquanto o litoral português sofre com o turismo massificado e o custo de vida disparado, o interior pode ser uma alternativa mais equilibrada, não apenas para os visitantes, mas para os próprios portugueses que ali vivem e resistem ao êxodo rural.