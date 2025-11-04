Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A aeronave despistou-se em Louisville, no aeroporto do estado norte-americano do Kentucky, após descolar. Formou-se uma grande nuvem de fumo após a queda do avião.

A imprensa norte-americana avança que há registo de feridos na sequência do acidente, não se sabendo quantos até ao momento. Também nas redes sociais, o governador do Kentucky, Andy Beshear, disse que a “situação é séria”: “Por favor rezem pelas famílias afetadas”.

O Departamento de Polícia da Área Metropolitana de Louisville e outras agências norte-americanas estão a responder ao acidente, disse a LMPD numa publicação na rede social X.

Em comunicado, a Administração de Aviação Federal (FAA) norte-americana informou que o avião “caiu por volta das 17h15, hora local” após partir do Aeroporto Internacional de Muhammad Ali. A aeronave tinha como destino o Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu, no Havai. A organização prometeu que vai “investigar” o sucedido.

O McDonnell Douglas MD-11F é um avião de transporte de mercadorias fabricado originalmente pela McDonnell Douglas e mais tarde pela Boeing. O avião é utilizado principalmente pela FedEx Express, Lufthansa Cargo e UPS Airlines para transporte de carga.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.