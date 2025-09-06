Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa da empresa pública pretende assinalar a morte das vítimas e expressar condolências às famílias afetadas pelo descarrilamento do Elevador da Glória, ocorrido na passada quinta-feira.

O acidente, que resultou em 16 mortos e 22 feridos, deixou a cidade em choque, com várias demonstrações de solidariedade e homenagens a decorrer nos dias seguintes.