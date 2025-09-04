Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O guarda-freio André Jorge Gonçalves Marques, de 40 anos, foi identificado como a primeira vítima mortal do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou pelo menos 15 mortos e 23 feridos.

Pai de dois filhos menores, André era descrito pelos colegas como um homem bem-disposto, sempre “com um sorriso na cara” e “uma palavra amiga”, avança a CNN.

A sua identidade foi revelada pelo SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, através de uma publicação no Facebook.

O ator Miguel Costa recordou também André Marques, com quem se cruzou há dois anos numa reportagem no Elevador da Glória para o programa "Alô Portugal", da SIC. Nas redes sociais, descreveu-o como um profissional “simpático, prestável e bondoso”, e enviou condolências às famílias das vítimas.

Entre as vítimas encontra-se ainda um cidadão alemão, pai de um menino de três anos salvo dos destroços pela PSP. A mãe da criança está em estado crítico.

As autoridades espanholas confirmaram dois feridos de nacionalidade espanhola, mas afastaram, para já, a existência de vítimas mortais. Também o governo brasileiro indicou não ter conhecimento de cidadãos nacionais entre os atingidos.

Os feridos foram distribuídos pelos hospitais de São Francisco Xavier, São José, Santa Maria e Dona Estefânia. As causas do descarrilamento ainda não estão determinadas.