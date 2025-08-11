“Relembro que hoje é o décimo dia deste incêndio, o décimo dia. Como é que um país tão pequeno (…) se permite que durante dez dias nós estejamos a ser consumidos em lume brando”, afirmou Alexandre Favaios, presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

“Bem, o dia de hoje mostra que nós tínhamos razão. De facto, nós temos ouvido durante muito tempo que esta situação estava controlada”, referiu.

“Está na altura da ANEPC, a Coordenação Nacional, dizer alguma coisa, está na altura de a senhora ministra, que disse ao país que estávamos todos preparados, que os meios eram suficientes, percebemos hoje que, afinal de contas, assim não era, está na altura de ouvir o seu primeiro-ministro dizer alguma coisa a esta população que ainda hoje está no sobressalto que se verifica”.

Já no domingo à noite o autarca apelou a um forte reforço de meios para o combate ao fogo que, em dez dias, passou por 17 aldeias deste concelho, incluindo área do Parque Natural do Alvão (PNA), e apelou também a que os meios se mantivessem no terreno.