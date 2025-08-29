Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Às 7h00 desta sexta-feira, o fogo envolvia mais de 400 operacionais, apoiados por 143 viaturas, segundo dados da Proteção Civil citados pela Lusa. É, nesta altura, o único incêndio de grandes dimensões ativo no país.

Durante a tarde de quinta-feira, as chamas chegaram a ameaçar habitações em Ervedosa, mas nenhuma foi consumida. O fogo lavra sobretudo em áreas de mato e pinhal, numa zona de difícil acesso e com vento forte, condições que têm dificultado o trabalho das equipas no terreno, adiantou o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, à Lusa.

Avanço das chamas

O incêndio, que começou por volta das 11h00 de quinta-feira, alastrou rapidamente a Ervedosa, Agrochão e Falgueiras, dirigindo-se durante a noite para Penhas Juntas, confirmou o presidente do município de Vinhais, Luís Fernandes. O autarca referiu que a localidade esteve na linha de fogo e destacou que a Câmara Municipal tem dado apoio logístico no combate, disponibilizando a sua única máquina de rasto, ao mesmo tempo que pediu reforços a municípios vizinhos.

No último ponto da situação, mantinham-se três frentes ativas, sendo a de Falgueiras em direção a Penhas Juntas a mais preocupante. As outras duas, em Palas (onde teve início o incêndio) e em Nozedo de Baixo, apresentavam menor intensidade.

Operações reforçadas

O combate às chamas contou, durante o dia de ontem, com até 14 meios aéreos em simultâneo. Às 22h20, o teatro de operações envolvia já mais de 360 elementos, entre bombeiros, sapadores e militares da GNR, número que foi reforçado durante a noite.

As chamas obrigaram ainda ao corte da circulação na estrada nacional que liga Ervedosa a Agrochão.

Segundo o comandante Noel Afonso, o vento não abrandou como era esperado pelo IPMA a partir das 22h00, prolongando a dificuldade no combate.