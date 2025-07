Os montantes, segundo a Agência Lusa, foram adiantados após uma reunião com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sobre a liquidação dos serviços de transporte de doentes prestados nos últimos meses pelos corpos de bombeiros, no âmbito do sistema pré-hospitalar gerido pelo instituto.

A reunião decorreu depois de a liga ter exigido no sábado o pagamento até esta quarta-feira das dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar referentes aos últimos meses, ameaçando suspender, na próxima sexta-feira, o transporte de doentes com as ambulâncias do INEM.

De recordar que recentemente os bombeiros de Monção e Valença ameaçaram suspender o socorro pré-hospitalar até ao INEM regularizar a dívida. Em comunicado avançaram que perante “ausência de resolução por via administrativa”, avançaram com uma ação judicial (processo comum) “para cumprimento da obrigação por parte do INEM, na tentativa de recuperar os valores devidos e garantir a sustentabilidade financeira da corporação”.