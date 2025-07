Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As temperaturas máximas vão registar uma ligeira descida no litoral oeste, enquanto no interior, especialmente no nordeste transmontano e na Beira Alta, prevê-se uma pequena subida. As mínimas também deverão subir ligeiramente no interior.

O vento será geralmente fraco do quadrante norte, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde, podendo soprar por vezes forte nas terras altas no final do dia, com rajadas até 40 km/h.

Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro ao longo da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Na Grande Lisboa, o céu permanecerá limpo durante grande parte do dia, mas com aumento de nuvens ao final da tarde, especialmente junto ao Cabo Raso. A temperatura máxima vai descer ligeiramente para 32.ºC, e o vento, inicialmente fraco do norte, deverá intensificar-se a partir da tarde. A mínima estará nos 18.ºC.

Já no Grande Porto, espera-se também céu limpo com nebulosidade a aumentar no final do dia. O vento será fraco, tornando-se temporariamente moderado junto à costa durante a tarde. Poderá formar-se nevoeiro ou neblina. A temperatura máxima vai estar nos 27.ºC e a mínima nos 17.ºC.

Estado do mar

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste com 1 a 2 metros de altura, e a temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 16 e os 18. °C. Na costa sul, as ondas não deverão ultrapassar 1 metro, com a temperatura da água a variar entre os 19 e os 21 .°C.