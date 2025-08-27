A greve irá decorrer das 5 horas às 10 horas para os trabalhadores da operação, das 7 horas às 12 horas para os trabalhadores do setor oficinal, das 7.30 horas às 12.30 horas para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 2 horas às 7 horas para trabalhadores dos serviços noturnos e via, revelou em comunicado a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

Para o sindicato, ou a tutela ou o conselho de administração do Metropolitano de Lisboa "decidem abrir o diálogo, com propostas concretas em tempo útil antes do início da greve", ou as organizações sindicais "darão cumprimento à vontade manifestada nos plenários de endurecimento da luta".

A Fectrans manifestou também "inteira disponibilidade" para estar na mesa das negociações em representação dos trabalhadores.

"O momento é de unidade e, hoje como no passado, será a determinação dos trabalhadores que conduzirá ao êxito da justa luta que é de todos e para todos", pode ler-se na nota da Fectrans.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6.30 horas e a 1 hora.