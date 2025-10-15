Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) vão estar sob aviso amarelo entre as 00h locais (mais uma hora em Lisboa) e as 9h de quinta-feira, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o mesmo aviso vigora das 00h às 12h locais de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.