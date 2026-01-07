Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nuno Loureiro, físico português de 47 anos, professor no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e diretor do Plasma Science and Fusion Center — um dos principais centros de investigação em física de plasmas e fusão nuclear no mundo — foi mortalmente baleado, em dezembro, no seu apartamento em Brookline, perto de Boston.

Inicialmente, a polícia estava a investigar o homicídio sem suspeitos públicos, mas rapidamente ligou o caso a outros episódios violentos, nomeadamente o tiroteio fatal na Universidade de Brown, em Providence (Rhode Island), que deixou dois estudantes mortos e vários feridos.

Entretanto, soube-se que os investigadores americanos concluíram que os dois episódios estão ligados e foram cometidos pela mesma pessoa: Cláudio Valente, um cidadão português de 48 anos, com residência permanente nos Estados Unidos.

Esta quarta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que Cláudio Valente planeava o ataque há pelo menos seis semestres.

Durante a busca no armazém onde o corpo do suspeito foi encontrado, o FBI recuperou um dispositivo eletrónico que continha vários vídeos gravados por Cláudio Valente após os tiroteios. Nos vídeos, em português, o atirador admite que planeava o ataque à Universidade de Brown “há muito tempo” e afirma não sentir necessidade de pedir desculpa, alegando que, ao longo da vida, nunca recebeu pedidos de desculpas sinceros. Valente queixou-se ainda de ter ferido um olho durante os disparos.

As motivações do ataque ainda não estão totalmente esclarecidas, mas a investigação norte-americana continua a analisar os conteúdos encontrados nos dispositivos eletrónicos e outros elementos recolhidos no local.

Valente e Loureiro foram colegas de estudo em Portugal na década de 1990, tendo frequentado o mesmo programa académico no Instituto Superior Técnico. Sabe-se também que Cláudio Valente estudou física como estudante de doutoramento na Universidade de Brown no início dos anos 2000, mas não concluiu o programa.

O suspeito foi encontrado morto num armazém em Salem, New Hampshire — aparentemente por suicídio — alguns dias depois dos crimes. A polícia acredita que atacou a Brown, matou os dois estudantes e depois viajou até à área de Boston para atacar Loureiro.

___

