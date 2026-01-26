Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa carta intitulada “Para aqueles que magoei”, no Wall Street Journal, Kanye West atribui as suas ações inflamatórias, entre elas a proferição de declarações extremamente ofensivas e a venda de camisolas com suásticas, ao transtorno bipolar tipo 1. Segundo o próprio, a condição terá resultado de uma falha médica no diagnóstico de uma lesão cerebral sofrida num acidente de viação, em 2002.

Segundo o The Guardian, o cantor afirmou que, devido ao transtorno, “perdeu o contacto com a realidade”, o que o levou a recorrer ao símbolo mais destrutivo que conseguiu encontrar: a suástica.

Apesar de ter apresentado um pedido de desculpas à comunidade judaica em 2023, em fevereiro de 2025 Kanye West voltou a gerar polémica ao vender camisolas com o símbolo nazi. Em maio do mesmo ano, lançou a canção “Heil Hitler”, que incluía um excerto de um discurso de Adolf Hitler e onde elogiava o líder nazi. O rapper era também negacionista do Holocausto.

Kanye West escreveu também que, no início de 2025, viveu um episódio de quatro meses de “comportamento psicótico, paranoico e impulsivo”, que o levou a ideação suicida. Segundo relata, depois de “bater no fundo”, foi a sua mulher, a arquiteta e artista australiana Bianca Censori, quem o encorajou a procurar ajuda.

O músico confessou ainda ter tratado mal familiares, referindo-se provavelmente à ex-mulher, Kim Kardashian, e em particular à filha mais velha, North West.

O intérprete de “Stronger” pediu também desculpa à comunidade negra. Nos últimos anos, fez comentários que sugeriam que a escravatura foi “uma escolha” e usou uma camisola com a frase “White Lives Matter” (em tradução livre, "Vidas branças importam"), acompanhada por uma bandeira da Confederação dos Estados Unidos. “A comunidade negra é, sem dúvida, a base de quem eu sou. Lamento profundamente ter-vos desapontado. Amo-vos”, escreveu.

Kanye West revelou ainda ter encontrado algum consolo em fóruns do Reddit, ao ler relatos de outras pessoas sobre episódios depressivos e maníacos. “Li as histórias deles e percebi que não estava sozinho. Não sou só eu que arruíno a minha vida inteira uma vez por ano, apesar de tomar medicação diariamente e de os chamados melhores médicos do mundo me dizerem que não sou bipolar, mas apenas apresento ‘sintomas de autismo’.”

Segundo o artista, a medicação, a terapia, o exercício físico e uma “vida limpa” ajudaram-no a recuperar clareza e a canalizar a sua energia para a criação de “arte positiva e significativa”.

O seu mais recente álbum, “BULLY”, teve o lançamento adiado várias vezes, estando atualmente previsto para 30 de janeiro.

“Não estou a pedir simpatia nem um passe livre, embora aspire ao vosso perdão”, concluiu Kanye West. “Escrevo hoje apenas para pedir a vossa paciência e compreensão enquanto encontro o meu caminho de volta para casa.”