Cláudio Valente, antigo aluno da Universidade Brown, foi encontrado morto num armazém em New Hampshire, depois de ter disparado contra estudantes de engenharia no campus, no dia 13 de dezembro, matando dois jovens de 18 e 19 anos e ferindo outras nove pessoas. Dois dias depois, deslocou-se à residência do professor Nuno Loureiro, seu antigo colega do Instituto Superior Técnico (IST) em Lisboa, e matou-o com quatro disparos em Brookline, subúrbio de Boston.

Durante a busca no armazém onde o corpo do suspeito foi encontrado, o FBI recuperou um dispositivo eletrónico que continha vários vídeos gravados por Cláudio Valente após os tiroteios. Nos vídeos, em português, o atirador admite que planeava o ataque à Universidade de Brown “há muito tempo” e afirma não sentir necessidade de pedir desculpa, alegando que, ao longo da vida, nunca recebeu pedidos de desculpas sinceros. Neves Valente queixou-se ainda de ter ferido um olho durante os disparos.

Valente tinha sido monitor no IST, onde estudou com Nuno Loureiro, e teve o contrato rescindido em fevereiro de 2000, ano em que se mudou para os Estados Unidos para prosseguir os seus estudos. O Instituto confirmou que colaborou com as autoridades norte-americanas após os homicídios e que ambos eram antigos colegas de curso.

As motivações do ataque ainda não estão totalmente esclarecidas, mas a investigação norte-americana continua a analisar os conteúdos encontrados nos dispositivos eletrónicos e outros elementos recolhidos no local.

