Como o 24notícias já tinha noticiado a Nestlé anunciou a retirada preventiva de lotes específicos das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior, a ASAE reforça que a medida é preventiva não havendo até ao momento registo de casos de doença associados.

Caso algum bebé consuma uma fórmula com esta substância, é possível que ocorram vómitos entre 30 minutos a 6 horas após a ingestão, assim como diarreia e sonolência.

A retirada abrange produtos das gamas NAN (AR, Sem Lactose, TOTAL, OPTIPRO, SUPREMEPRO, PreNAN) e Alfamino Júnior. A lista atualizada de lotes afetados pode ser consultada no site oficial da Nestlé.

A ASAE e a Nestlé pedem que os operadores económicos retirarem imediatamente os lotes afetados da venda, segregá-los e contactar a Nestlé para devolução, nos termos da legislação em vigor.

Os consumidores devem verificar o lote do produto: se não constar da lista, o consumo é seguro; se coincidir, devem suspender de imediato a utilização e contactar a Nestlé para reembolso. Em caso de consumo prévio, apenas devem procurar um profissional de saúde se surgirem sintomas como vómitos intensos, diarreia ou sonolência nas horas seguintes.

A ASAE, em articulação com a DGAV, está a acompanhar todo o processo de retirada, garantindo a eficácia, rastreabilidade e proteção da saúde pública, em linha com os princípios de comunicação do risco da EFSA, com especial atenção à proteção dos lactentes.