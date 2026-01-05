Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Nestlé anunciou que foi detetada a "potencial presença de Cereulida numa matéria-prima" das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior, pelo que alguns lotes foram retirados.

Segundo a Nestlé, a medida é estritamente preventiva e, até ao momento, não foi confirmada qualquer incidência associada ao consumo destes lotes.

Caso algum bebé consuma uma fórmula com esta substância, é possível que ocorram vómitos entre 30 minutos a 6 horas após a ingestão, assim como diarreia e sonolência.

Os consumidores podem consultar os lotes afetados através do site da Nestlé Bebé.

Em caso de detecção de um lote recolhido, a empresa recomenda que os clientes entrem em contacto através do formulário online ou pelo telefone 800 201 937 (chamada gratuita, disponível de segunda a sábado, das 08h30 às 20h30, exceto feriados).

