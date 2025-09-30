Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As casas estão distribuídas por várias freguesias centrais, incluindo Misericórdia, Campo de Ourique, Estrela, Campolide, São Vicente e Santa Maria Maior. Todas as habitações serão alvo de obras de reabilitação, financiadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com conclusão prevista até junho de 2026, avança o executivo em comunicado.

Segundo a autarquia, esta iniciativa insere-se numa estratégia mais alargada de combate à pressão urbanística nas zonas centrais da cidade e de promoção do acesso à habitação por parte das camadas mais jovens da população.

O presidente da câmara, Carlos Moedas, sublinha que o objetivo é “permitir que os jovens possam viver nos bairros tradicionais da cidade, com rendas compatíveis com os seus rendimentos, ajudando a manter viva a identidade de Lisboa”.

Paralelamente, está também em curso um segundo concurso de renda acessível, sem limite de idade, que inclui 86 habitações em várias freguesias. O prazo para apresentação de candidaturas é o mesmo: até 22 de outubro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.