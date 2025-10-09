Os dados indicam que a violência doméstica continua a ser a forma predominante de vitimação acompanhada pela APAV, representando 75% dos casos registados. Seguem-se crimes como ofensas à integridade física (11,3%), abuso sexual de crianças (2,6%), ameaça e coação (2,4%) e difamação e injúria (1,9%).

A maioria das vítimas apoiadas são mulheres (76,4%), enquanto os homens representam 22,3% dos casos. Quanto à faixa etária, a incidência é maior entre os 25 e os 54 anos, concentrando mais de metade das situações reportadas.

No que diz respeito à nacionalidade, 70,6% das vítimas são portuguesas e 17% estrangeiras, incluindo 12,4% de imigrantes, sublinhando a necessidade de respostas inclusivas para todas as comunidades residentes em Portugal.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Geograficamente, os casos de vitimação abrangem 89,9% dos municípios, com maior concentração nos distritos de Lisboa (19,7%), Faro (17,4%), Braga (12,6%) e Porto (10,6%).

Quanto às pessoas agressoras, 66,1% são homens e 14,2% mulheres, sendo que mais de metade dos crimes (53,2%) ocorre em contextos familiares ou de intimidade, como entre cônjuges, ex-companheiros e pais e filhos.

A APAV reforça a importância de prevenir e combater a violência doméstica e outras formas de crime, oferecendo apoio jurídico, psicológico e social especializado através da Linha de Apoio à Vítima 116 006 e dos seus gabinetes e serviços de proximidade em todo o território nacional.