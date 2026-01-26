Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No caso de Portugal, o IPMA pertence ao Grupo do Sudoeste Europeu, que inclui a AEMET (Espanha), Meteo-France (França), Luxemburgo e a MRI (Bélgica). A designação das tempestades atlânticas por este Grupo é coordenada com as entidades que compõem o Grupo da Europa Ocidental para o Atlântico Norte: Met Office (Reino Unido), Met Éireann (Irlanda) e KNMI (Países Baixos). Cada grupo estabelece uma lista de nomes para a temporada, seguindo uma ordem acordada entre todos os membros. Este processo inspira-se no modelo usado nos Estados Unidos para os furacões.

Mas nem todos os eventos meteorológicos têm direito a ser baptizados, a escolha do nome de uma depressão ocorre quando um sistema meteorológico atinge determinados parâmetros como ventos intensos que justifiquem a emissão de um aviso de nível laranja ou superior, precipitação intensa, dependendo do tipo de alerta emitido. Depois de cumpridos os parâmetros, tem o poder de nomear uma depressão o país que a identificar primeiro. O nome não é escolhido de forma arbitrária pelos cientistas, mas selecionado da lista previamente definida, no fim do artigo listamos os nomes que podem ser escolhidos para a temporada 2025/2026.

Não é por acaso que os nomes atribuídos são humanos, mais uma vez à semelhança da prática americana com furacões, a proximidade e familiaridade facilita a comunicação e a memorização por parte da população. A lista de nomes é discutida entre todos os países do grupo, e o mesmo nome é utilizado em todos os países envolvidos. Por isso, se agora estamos a ser afetados pela depressão “Joseph”, também assim a identificam Espanha e França.

Ainda que na lista haja nomes que soam mais portugueses, espanhóis ou italianos, o IPMA esclarece ao 24notícias que a lista e a atribuição de nomes é uma decisão coletiva, embora detalhes como a percentagem de nomes por país não sejam divulgados.

Este sistema permite uma comunicação clara e uniforme sobre eventos meteorológicos significativos, garantindo que a população e os serviços de emergência reconheçam rapidamente a gravidade de cada situação.

A lista de nomes para a temporada 2025/2026:

- Alice

- Benjamin

- Cláudia

- Davide

- Emília

- Francis

- Goretti

- Harry

- Ingrid

- Joseph

- Kristin

- Leonardo

- Marta

- Nils

- Oriana

- Pedro

- Regina

- Samuel

- Therese

- Vítor

- Wilma

