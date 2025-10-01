Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A 10 de outubro, a imagem de Nossa Senhora de Fátima “fará uma nova viagem, em resposta a um pedido do Papa Francisco que foi reiterado pelo Papa Leão XIV”, informa o Santuário de Fátima em comunicado.

Esta “será a quarta vez que a escultura de Nossa Senhora vai a Roma, desta vez, para estar presente nas celebrações do Jubileu da Espiritualidade Mariana que decorrem a 11 e 12 de outubro, no Vaticano”.

“Apenas em ocasiões excecionais e a pedido dos Papas, a Imagem de Nossa Senhora, que é venerada na Capelinha das Aparições, sai do Santuário de Fátima. A saída da escultura é, por isso, um momento de especial relevância e comoção”, é frisado.

Antes da saída da Imagem da Capelinha das Aparições, está previsto que o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, faça “breves declarações sobre o significado e a importância desta viagem”.

“O regresso da escultura está marcado para a tarde do dia 12, para que possa estar no Santuário, à noite, a tempo do Rosário e Procissão das Velas da Peregrinação Internacional de 12 e 13 de outubro", informa ainda o Santuário.

De recordar que a “imagem original de Nossa Senhora de Fátima é uma obra do artista português José Ferreira Thedim, que a criou em 1920. A escultura tem 104 centímetros de altura e foi esculpida em cedro do Brasil, a partir do testemunho da Irmã Lúcia. Foi coroada solenemente, a 13 de maio de 1946, e a bala que atingiu João Paulo II, no atentado que sofreu em 1981, foi mais tarde incrustada na coroa que a Imagem usa nas peregrinações internacionais aniversárias”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.