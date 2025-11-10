Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O crescimento das vendas de recondicionados tem sido acompanhado por um maior número de esquemas fraudulentos e vendedores sem transparência, o que tem levado várias empresas do setor a reforçar o alerta para a importância de compras seguras, revela o comunicado enviado às redações.

A Swappie, uma startup finlandesa que compra, recondiciona e vende iPhones e iPads, divulgou três recomendações fundamentais para ajudar os consumidores a reconhecer e evitar potenciais fraudes ao adquirir equipamentos online.

Primeiro, é sempre necessário verificar a origem e a reputação do vendedor, a empresa sublinha a importância de confirmar a legitimidade do vendedor antes de efetuar qualquer compra. Entre as práticas sugeridas estão a consulta de avaliações em plataformas independentes, a verificação da existência de contactos claros e a atenção a preços excessivamente baixos, que podem indicar tentativas de burla.

Os sites de anúncios e redes sociais continuam a ser os meios mais usados para esquemas de venda de produtos inexistentes ou de origem duvidosa, motivo pelo qual se recomenda dar preferência a empresas especializadas em recondicionamento, com processos de inspeção e garantia certificados.

Antes de qualquer compra, confirmar o estado do equipamento e a política de devolução, a Swappie destaca também a necessidade de analisar cuidadosamente a descrição do estado físico e funcional do aparelho, bem como as condições de devolução.

Todos os equipamentos recondicionados vendidos legalmente na União Europeia devem incluir pelo menos 12 meses de garantia, pelo que qualquer oferta sem essa cobertura deve levantar suspeitas.

É também importante confirmar se o vendedor disponibiliza informação sobre os testes realizados e sobre a qualidade dos componentes substituídos, nomeadamente a bateria ou o ecrã.

Por último, garantir a segurança do pagamento e do site, outra das recomendações prende-se com a segurança digital. A empresa alerta para a importância de utilizar métodos de pagamento protegidos, como cartões de crédito ou plataformas com garantia ao comprador, evitando transferências bancárias diretas, sobretudo em sites de classificados.

Antes de inserir dados pessoais ou financeiros, deve ainda confirmar-se se a ligação do site é segura, identificada pelo cadeado e pelo prefixo “https://” no endereço eletrónico.

De acordo com Elena Garbujo, Country Manager da Swappie em Portugal, Itália e Irlanda, o crescimento do mercado de tecnologia recondicionada deve estar acompanhado por maior transparência e segurança, de modo a reforçar a confiança dos consumidores e a evitar situações de fraude.

A empresa recorda que a própria fundação nasceu após uma experiência de burla na compra de um telemóvel usado, o que levou os fundadores a criar um modelo de negócio assente em confiança, fiabilidade e transparência.

