O cidadão alemão, e pai da criança de três anos que também esteve no acidente e sobreviveu ao descarrilamento do Elevador da Glória, foi transferido para um hospital alemão, avança o jornal Observador.

“O ferido do acidente no Elevador da Glória que esteve internado nos Cuidados Intensivos da ULS São José, e cuja situação clínica já se encontra estabilizada, foi transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem (Alemanha)”, indicou uma fonte hospitalar ao jornal.

Segundo a ULS S. José, dos nove feridos que recebeu no dia do acidente, apenas um se mantém internado, “mantendo-se em situação estável”.

Este cidadão alemão estava com a mulher e o filho no Elevador da Glória, sendo que a sua mulher continua internada no Hospital de Santa Maria. Inicialmente, o alemão até esteve incluído na lista de vítimas mortais da PSP.