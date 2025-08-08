Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão surge após a aprovação, pelo Governo israelita, de um plano militar proposto pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar Gaza, como parte da estratégia para “derrotar o Hamas”.

Em comunicado, Merz afirmou ser “cada vez mais difícil compreender” como o plano vai permitir atingir os objetivos militares de Israel na região, avança a Agência Lusa, no Notícias ao Minuto.

"Nessas circunstâncias, o Governo alemão não autoriza, até nova ordem, as exportações de equipamento militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza", afirmou Friedrich Merz.

O documento divulgado por Telavive indica que as Forças de Defesa de Israel preparam-se para assumir o controlo da cidade, assegurando simultaneamente ajuda humanitária à população fora das zonas de combate.

O gabinete de segurança definiu ainda cinco princípios para encerrar o conflito: desarmar o Hamas, garantir o regresso de todos os reféns, desmilitarizar a Faixa de Gaza, manter o controlo israelita da segurança e criar uma administração civil alternativa ao Hamas e à Autoridade Palestiniana.