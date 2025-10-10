Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Atlas do Poder Local lançado a pensar nas eleições autárquicas de 12 de outubro, registou já 150 mil visitas na primeira semana.

A plataforma interativa disponibiliza dados socioeconómicos e políticos dos 308 municípios portugueses, permitindo cruzar indicadores como emprego, habitação, pobreza, natalidade ou educação com os resultados eleitorais autárquicos desde 1976.

Coordenado pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte, em parceria com o Colabor e as sondagens ICS-Iscte, o projeto oferece uma leitura integrada da evolução dos territórios e dos partidos que os governaram.

Segundo Isabel Flores, diretora-executiva do IPPS-Iscte, o Atlas “permite aos portugueses conhecer melhor os seus concelhos e decidir o seu voto de forma mais informada, com base em dados objetivos”, disse em comunicado enviado às redações.

A plataforma — acessível em atlaspl.pt — inclui três áreas principais: indicadores por município, indicadores por partido e um arquivo histórico das eleições autárquicas, tornando-se uma ferramenta intuitiva e gratuita para compreender meio século de política local em Portugal.

