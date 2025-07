Um homem de 38 anos foi detido em flagrante no dia 15 de julho, em Campo Maior, distrito de Portalegre, por burla através da aplicação MB Way. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Portalegre da GNR, através do Posto Territorial de Campo Maior, durante uma ação de patrulhamento.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Segundo a Guarda Nacional Republicana, o suspeito, já referenciado por práticas semelhantes, foi avistado com um comportamento suspeito junto a uma caixa Multibanco. Após a abordagem, os militares apuraram que o homem tinha acabado de cometer uma burla, motivo pelo qual foi imediatamente detido. Durante a ação, foram apreendidos 700 euros em numerário, um telemóvel, um cartão SIM e um veículo ligeiro de passageiros. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas. Face ao aumento deste tipo de crimes, a GNR reforça os conselhos à população para se proteger de burlas com recurso a métodos de pagamento digitais, como o MB Way. Entre as recomendações estão: Não aceitar métodos de pagamento desconhecidos nem seguir instruções de estranhos;

Informar-se junto do banco antes de aderir a novos serviços de pagamento;

Nunca associar números de telemóvel desconhecidos aos seus serviços bancários;

Evitar partilhar dados pessoais ou confidenciais por email ou SMS;

Não clicar em links recebidos por mensagens ou correio eletrónico;

Verificar regularmente os extratos bancários.