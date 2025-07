Até ontem, eram nove as pessoas que tinham sido detidas no festival pela venda de estupefacientes, mas a PJ confirmou agora que mais duas pessoas foram apanhadas a vender drogas.

"A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em estreita articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a Diretoria do Centro e o Laboratório de Polícia Científica, deteve, ontem, em flagrante delito, dois cidadãos estrangeiros pela presumível autoria de crimes de tráfico de estupefacientes, quando efetuavam vendas de droga a festivaleiros do evento Boom festival 2025'", dizem as autoridades, salientando que "aquando das detenções, foram apreendidos pela PJ 150 chocolates contendo cogumelos alucinogénios, 44 pastilhas de MDMA, 10 gramas de Ketamina, 10 cápsulas contendo psilocibina e 14 mil euros em dinheiro proveniente das vendas".

Os detidos, com 25 e 53 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.