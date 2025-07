Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial de Braga, a detenção ocorreu após uma denúncia que dava conta de ameaças dirigidas a duas assistentes de saúde e a uma médica. Os militares do Posto Territorial de Barcelos deslocaram-se de imediato ao local, onde presenciaram o suspeito a ameaçar e a ofender verbalmente as vítimas, o que motivou a detenção no momento.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram já comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.

A GNR reforça o seu compromisso com a segurança dos profissionais de saúde, alertando para a gravidade deste tipo de comportamentos e a necessidade de denunciar todas as situações de violência ou intimidação.