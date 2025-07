Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta segunda-feira, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) recebeu 10.183 candidaturas no primeiro dia de inscrições. Apesar de durarem até 4 de agosto, o primeiro dia é sempre o mais concorrido. Ainda assim, em comparação com o ano passado, houve menos 1.859 inscrições.

Este ano há mais 643 vagas face ao ano passado, um esforço que procura universalizar e democratizar o Ensino Superior. As vagas são disponibilizadas para o concurso nacional e os concursos locais, destinados, por exemplo, a cursos artísticos.

Para se matricularem nestes cursos, os alunos devem ter em conta as exigências de cada instituição, sendo que, para o concurso nacional, basta consultar o site da DGES.

Este ano, os estudantes vão poder escolher entre mais de 1.100 opções em 34 instituições de ensino superior, fora as instituições privadas. Cada instituição de ensino define quais as provas de ingresso necessárias para a candidatura. No entanto, todos necessitam de uma senha de acesso e da ficha ENES.

Para candidatos emigrantes, lusodescendentes ou com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, o prazo para a submissão das candidaturas termina mais cedo, a 28 de julho.

Os resultados são conhecidos a 24 de agosto e os candidatos colocados na primeira fase têm depois até dia 28 de agosto para realizar a matrícula.

A segunda fase decorre entre 25 de agosto e 3 de setembro, com a divulgação dos resultados em 14 a setembro, seguindo-se a terceira fase entre 23 e 25 de setembro, cujos resultados serão conhecidos a 1 de outubro.