De acordo com a Câmara Municipal de Mirandela, esta estação fica a “três quilómetros a montante” desta área balnear, e a avaria levou assim à contaminação da água, com as análises a revelarem “valores elevados de enterecocos intestinais e/ou e-coli”, estando desaconselhada a banhos há mais de uma semana.

Os resultados das análises foram conhecidos a 3 de setembro e nesse dia a Agência Portuguesa do Ambiente e o município informaram que seria desaconselhado tomar banho na praia.

O município adiantou, à Lusa, que já reparou o sistema. Ainda assim, devido ao baixo caudal do rio Tua, a regeneração da água é mais difícil, “prolongando o tempo necessário para a reposição dos níveis de qualidade”. Por isso, a contra-análise realizada na semana passada apresentou ainda valores impróprios para banhos.

Esta semana vão ser feitas mais duas contra-análises, pelo município e pela APA, para perceber se a qualidade da água “reúne os parâmetros exigidos para a prática balnear”, explicou a câmara municipal à Lusa.

A praia fluvial Albino Mendo fica no centro da cidade de Mirandela e tem o Galardão de Bandeira Azul pela qualidade da água, limpeza e gestão ambiental. Esta distinção é atribuída consoante candidatura e o cumprimento de vários critérios. Tem a durabilidade de uma época balnear.