O Departamento de Segurança Interna afirmou que a vítima, Renee Nicole Good, tentou atropelar agentes federais e que o disparo foi feito em legítima defesa. "O agente foi alvo de uma tentativa de ataque com um veículo, que estava a ser usado como arma", disse a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, acrescentando que se tratou de "tiros defensivos".

A versão é rejeitada pelas autoridades locais. O presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que "isto foi um uso imprudente do poder que resultou na morte de uma pessoa" e criticou duramente a presença do ICE na cidade. Também o governador do Minnesota, Tim Walz, pediu cautela. "Não acreditem nesta máquina de propaganda. Haverá uma investigação completa e justa para garantir responsabilidade e justiça", salientou.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram agentes a aproximarem-se do veículo conduzido pela vítima, que se encontrava a bloquear uma rua residencial, antes de o carro tentar afastar-se e de serem ouvidos vários disparos.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um agente do ICE foi "violentamente atropelado" e responsabilizou a "Esquerda Radical" por ataques às forças de segurança. "Os nossos agentes estão a ser ameaçados e atacados todos os dias", escreveu nas redes sociais.

O caso desencadeou protestos em Minneapolis, cidade onde se encontram destacados centenas de agentes federais no âmbito da ofensiva da administração Trump contra a imigração ilegal. Estão também previstas manifestações noutras cidades norte-americanas, enquanto o FBI investiga o incidente.

