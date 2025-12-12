Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há pelo menos 12 partidas canceladas até ao momento, desde o Aeroporto da Madeira, e 11 chegadas canceladas.

"As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas), nos dias 10 a 13 de dezembro. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", lê-se no site.

A Madeira está sob aviso laranja devido ao vento e parte da costa está em aviso vermelho por agitação marítima.

Portugal continental está também a ser afetado com o mau tempo, devido à depressão Emília.

