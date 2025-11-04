Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A renúncia de Pedro Delille, que defendia José Sócrates há vários anos, deu entrada na manhã desta terça-feira, com o advogado a alegar "razões deontológicas" para esta decisão.

No requerimento remetido ao tribunal, a que a Lusa teve acesso, Pedro Delille fala num "simulacro de julgamento" e justifica a renúncia com "razões deontológicas", depois de, na semana passada, o coletivo de juízes ter decidido reportar à Ordem dos Advogados a conduta profissional do causídico, por este ter presumido que a sessão iria começar mais tarde e ter chegado atrasado.

"Fiquei definitiva e absolutamente convencido, após o episódio da passada quinta-feira, que soma a tudo o resto oportunamente denunciado, de que continuar neste julgamento violenta em termos insuportáveis a minha consciência como advogado e a ética que me imponho, a minha independência, integridade e dignidade profissional e pessoal", sustenta.

Entretanto, foi já nomeado um advogado oficioso para o ex-primeiro-ministro. Este tinha pedido um adiamento da sessão agendada para esta terça-feira, alegando não conhecer o processo em detalhe, mas o coletivo de juizes indeferiu o pedido.

José Sócrates, de 68 anos, está pronunciado (acusado após instrução) de 22 crimes, incluindo três de corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar em dossiês distintos o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o 'resort' algarvio de Vale do Lobo.

No total, o processo conta com 21 arguidos, que têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhe são imputados.

O julgamento decorre desde 3 de julho e tem sessões agendadas pelo menos até 18 de dezembro de 2025.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.