Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante décadas, Orlando reinou como a capital global dos parques temáticos, com Disney, Universal e SeaWorld a atraírem milhões de visitantes. Mas Abu Dhabi, no Golfo Árabe, está a transformar desertos em montanhas-russas e adrenalina, tornando-se a principal rival da cidade da Florida e acaba de conquistar a Disney.

Uma aposta ousada da Disney

Em maio de 2025, a Disney anunciou o primeiro parque temático em 15 anos e escolheu Abu Dhabi em vez de destino tradicionais como Califórnia, Japão ou até Orlando.

Josh D'Amaro, chairman (responsável por zelar pelos interesses dos acionistas e sócios) da Disney Experiences, disse à CNN que a decisão não deixou dúvidas: a capital dos Emirados Árabes Unidos, já lar do Ferrari World, com a montanha-russa mais rápida do mundo, Warner Bros. World, Yas Waterworld e recentemente Seaworld Yas Island, mostra-se como uma concorrente séria.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O novo Disneyland Abu Dhabi, previsto para abrir no início de 2030, será o parque mais tecnologicamente avançado da empresa. Com uma torre futurista a brilhar no centro, inspira-se mais na moderna linha do horizonte de Abu Dhabi do que nos castelos europeus clássicos. Localizado apenas a 20 minutos do centro da cidade, será o primeiro resort Disney junto a uma costa acessível.

Crescimento da ilha Yas

Segundo Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO da Miral, empresa responsável pelo desenvolvimento da ilha Yas, a procura já existe: em 2024, a afluência aos parques cresceu 20%, revela à CNN. A expansão inclui uma área temática do Harry Potter no Warner Bros.World, novas atrações no Ferrari World, hotéis temáticos e duas praias ao longo da Yas Bay Waterfront.

"Não se trata apenas de construir mais um parque temático", explica Saleh Mohamed Al Geziry, diretor-geral de turismo de Abu Dhabi, à CNN. "É sobre definir Abu Dhabi como um destino global onde cultura, entretenimento e luxo se cruzam".

Abu Dhabi, uma alternativa ao turismo nos EUA

Abu Dhabi está localizada estrategicamente a poucos voos da Europa, Ásia e Índia. Além disso, oferece vistos eletrónicos ou isenção de visto para muitas nacionalidades, aeroportos com trânsito rápido e conexões eficientes, o que a torna uma alternativa mais acessível ao turismo nos EUA.

Apesar das tensões regionais, a cidade mantém-se segura e confiável, tendo os Emirados classificações altas no Global Peace Index 2024. Para famílias, os parques interiores climatizados representam uma grande atração, visto que se evita longas filas ao sol e que oferece conforto consistente, algo que Orlando não consegue garantir nos meses de verão.

Parques como o Warner Bros. World e o Ferrari World são totalmente interiores e climatizados, com restaurantes e caminhos cobertos. O SeaWorld Yas Island também tem aquários e experiências animais protegidas do clima.

"Comparado a locais como a Florida, é outro nível de conforto", afirma Ahgmed El Khourym, pai de três filhos.

Abu Dhabi não se limita a competir com Orlando: pretende ser um destino global completo, combinando parques de adrenalina com cultura, luxo e experiência únicas. A 15 minutos das ilhas Yas, a Saadiyat Island acolhe o Louvre Abu Dhabi (1,4 milhões de visitantes em 2024, 84% internacionais), enquanto o Guggenheim e o Zayed National Museum estão em construção.

Turismo diversificado e sustentável

Saleh Mohamed Al Geziry acrescenta: "Para os amantes de adrenalina, temos montanhas-russas e dunas. Para os amantes de cultura, o património histórico e os museus. Para quem procura o luxo, hotéis, restaurantes e compras de classe mundial."

Apesar de alguns especialistas alertarem para "falsos começos" na região, Dennis Speigel, da International Theme Park Services, considera que a Disney fez uma escolha inteligente: a infraestrutura, segurança e experiências existentes criam um ponto de entrada ideal para o mercado.

Perspetivas para 2030

Abu Dhabi pretende aumentar os visitantes anuais de 24 milhões em 2023 para mais de 39 milhões em 2030. Com a Disneyland como peça central, estes números podem ser ultrapassados. A população da cidade cresceu de 2,7 milhões em 2014 para mais de 4,1 milhões atualmente, o que reflete o crescimento com hub regional.

A ilha de Yas transformou-se, em apenas uma década, de uma zona deserta para um resort completo, com campos de golfe, marinas, centros comerciais, mais de 160 restaurantes e hotéis de luxo.

Orlando mantém vantagens históricas, mas Abu Dhabi está a crescer rapidamente. Oferece viagens, conforto todo o ano, atrações de ponta e cultura diversificada. Cria, assim, um modelo potencial para a próxima geração da capital mundial dos parques temáticos.