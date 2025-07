Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito pelo procurador local, Nishikant Dubey, na rede social X.

As vítimas viajavam em direção a um santuário hindu para assinalar o mês sagrado de Shravan, que coincide com o início da época das monções, avança a Agência Lusa, no Notícias ao Minuto.

Imagens feitas no local, no estado de Jharkhand, no leste da Índia, mostraram os destroços do autocarro com a parte traseira quase completamente queimada.

Os peregrinos, conhecidos como "kanwarias", transportavam água sagrada do rio Ganges, destinada a ser oferecida ao deus hindu Shiva.

Segundo dados oficiais citados pelo ministro dos Transportes, Nitin Gadkari, mais de 172 mil pessoas morreram em acidentes rodoviários na Índia em 2023. Em novembro do mesmo ano, pelo menos 36 pessoas morreram num acidente semelhante no estado de Uttarakhand.