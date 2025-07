Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Miten Patel, cujo pai também morreu no acidente, disse que o médico legista identificou os restos mortais misturados e questionou-o: "Quantos outros estão lá?".

"Como posso saber se não há outros restos mortais no caixão com ela?", disse Miten, salientando ainda que a confusão foi "obviamente muito perturbadora", embora tenha reconhecido que os erros acontecem.

Entretanto, o Daily Mail noticiou também outros dois casos em que os restos mortais errados terão sido devolvidos a entes queridos no Reino Unido.

Num deles, aparentemente, uma família recebeu o corpo completamente errado, enquanto noutro, supostamente, foram colocados os restos mortais de várias pessoas no mesmo caixão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirmou estar ciente do relato "e ter trabalhado em estreita colaboração com o Reino Unido desde o momento em que estas preocupações e questões nos foram comunicadas".

"Todos os restos mortais foram tratados com o máximo profissionalismo e com o devido respeito pela dignidade do falecido. Continuamos a trabalhar com as autoridades do Reino Unido para abordar quaisquer preocupações relacionadas com esta questão", salientaram.