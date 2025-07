"Com a Revolut, encontrámos um verdadeiro parceiro que partilha o nosso espírito central de inovação e ambição implacável. Isto é mais do que um duas marcas que fazem fit; é uma aliança estratégica concebida para desafiar as convenções no automobilismo. A partir de 2026, as soluções digitais da Revolut irão impulsionar áreas-chave das nossas operações, ao mesmo tempo que redefinirão como os fãs e as comunidades se envolvem com a nossa equipa – proporcionando uma experiência contínua e envolvente dentro e fora da pista", diz Jonathan Wheatley, responsável pela Audi F1 Team.

A Revolut, refira-se, é a fintech mais valiosa da Europa e tem mais de 60 milhões de usuários em 35 países diferentes e junta-se agora à Audi, para onde quer levar os seus clientes.

"Esta é uma parceria monumental para a Revolut e para a futura equipa Audi F1. Estamos a acelerar para os 100 milhões de clientes e vamos trazê-los para a Fórmula 1 com experiências inesquecíveis num momento crucial para o desporto. À medida que a Revolut continua a desafiar o status quo nas finanças globais, a futura equipa Audi F1 está preparada para fazer o mesmo no automobilismo. Com uma perspetiva partilhada, ambição global e uma busca incansável pelo progresso, esta parceria irá redefinir as regras da Fórmula 1", confessou Nik Storonsky, CEO da Revolut.

Saliente-se que em março do ano passado, a Audi avançou para a aquisição total da Sauber e desde então tem vindo a desenvolver o seu novo monolugar.

Até agora, a McLaren é a única equipa do Campeonato do Mundo de F1 a não ter um patrocinador principal.