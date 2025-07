Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Terramoto na Rússia provoca alerta de tsunamis no Pacífico

Um terramoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia e provocou um alerta de tsunami em várias regiões do Pacífico.

As autoridades dos EUA, China, Peru, Chile, Austrália, México e outros países da bacia do Pacífico estão em alerta. Esperam-se ondas entre um e três metros em várias zonas costeiras, com apelos generalizados para evitar praias, portos e marinas.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Quase 1500 bombeiros combatem os maiores fogos em Portugal

Portugal enfrenta dezenas de focos de incêndio esta quarta-feira, com maior preocupação em Arouca e Ponte da Barca.

No total, mais de 1500 operacionais e 570 meios estão no terreno a combater as chamas.

Leia a notícia completa aqui.

Portugal admite reconhecer o Estado da Palestina numa declaração com 15 países

Portugal admite reconhecer o Estado da Palestina e subscreveu uma declaração conjunta nas Nações Unidas, ao lado de outros 11 países europeus, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

O grupo apela ao reconhecimento do Estado palestiniano como passo essencial para a solução dos dois Estados e pede que os países normalizem as relações com Israel.

Leia a notícia completa aqui.

IRS Jovem pode ser pedido até hoje

Termina hoje o prazo para os jovens corrigirem a declaração de IRS de 2024 e ativarem o regime IRS Jovem.

Quem não o fez dentro do prazo pode ainda submeter uma declaração de substituição no Portal das Finanças até ao final do dia.

Leia a notícia completa aqui.