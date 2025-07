No que diz respeito a arrendamentos, Lisboa continua a ser o distrito mais caro, com o valor médio da renda a subir para os 1.700 euros, ao passo que o Porto registou uma subida expressiva de 9%, atingindo os 1200 euros.

No centro do país registou também uma subida para os 800 euros, valor em que Coimbra também estabilizo. Leiria, por sua vez, fixou-se nos 850 e Castelo Branco manteve-se nos 550.

No Sul, o valor médio das rendas em Faro subiu para os 1.400€, mantendo-se como o distrito com as rendas mais elevadas da região. Setúbal também registou uma subida, fixando-se nos 1.220€, ao passo que Évora passou para os 1.000.

Por sua vez no norte, além da subida no Porto, Braga manteve-se nos 900, tal como Aveiro. Viana do Castelo subiu para os 850 e Bragança destacou-se com a maior subida mensal da região alcançando os 590 euros. Vila Real desceu para os 595€ e Guarda para os 500.

Já o preço médio das vendas em Portugal subiu para os 420.000 euros, refletindo uma valorização de 3% face a junho.

No Norte, o Porto atingiu os 399.900 e Lisboa continua a ser o distrito mais caro para comprar casa, com um preço médio de 635.000.