A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou esta manhã os primeiros dados oficiais de abstenção nas eleições presidenciais, indicando que a taxa de abstenção até às 12h00 é de 21,8%, a maior dos últimos 20 anos.

Este valor representa uma afluência ligeiramente superior à registada nas últimas eleições presidenciais, realizadas a 24 de janeiro de 2021, quando a abstenção até ao meio-dia se situava nos 17,07%.

A CNE informou ainda que a próxima atualização dos dados de afluência, com o apuramento até às 16h00, será divulgada perto das 17h00.

Entretanto, perante a circulação de informações falsas nas redes sociais, a CNE esclareceu que qualquer marcação que não seja a cruz num quadrado implica um voto nulo.

O porta-voz da comissão referiu também que, apesar de terem sido excluídos três candidatos, os seus nomes ainda constam nos boletins de voto. A CNE garante que essa informação está devidamente afixada nas secções de voto e alerta que qualquer voto nestes nomes é considerado nulo.

