Nas candidaturas são elegíveis 237 escolas, classificadas como “P2 – Urgente”, frequentadas por mais de 128 mil alunos, distribuídas por mais de 6 mil turmas e localizadas em 118 concelhos. Estão excluídas as 66 escolas com candidaturas aprovadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ou as que beneficiaram de apoios no âmbito do PT2030, exceto aquelas com contratos rescindidos à data da publicação deste segundo concurso. Um dos critérios de elegibilidade é também a apresentação de projetos de construção ou de reabilitação que contribuam para a transição energética.
Desta forma, entre as cinco CCDR, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que vai contar com o valor mais elevado de verbas a concurso: quase 400 milhões de euros para 95 escolas elegíveis, frequentadas por quase 64 mil alunos, distribuídos por cerca de 2 886 turmas. O valor corresponde a 47% dos 850 milhões do montante global.
