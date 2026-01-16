Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação, os suspeitos dedicavam-se à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes a atletas de culturismo e fitness medalhados em competições nacionais e internacionais. A atividade ocorria em vários locais, incluindo uma clínica de fisioterapia, um solário, um ginásio e outros estabelecimentos frequentados pelos detidos.

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca, domiciliários e não domiciliários, que resultaram na apreensão de mais de uma centena de ampolas com substâncias proibidas, uma arma de fogo, numerário e diversos elementos probatórios em suporte físico e digital.

Os detidos, entre os quais se encontra um cidadão estrangeiro, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação, incluindo a proibição de contacto entre si e com outras pessoas ligadas ao culturismo e bodybuilding, bem como termo de identidade e residência (TIR).

O inquérito decorre no DIAP de Lisboa.

