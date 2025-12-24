Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre selfies, cumprimentos e a tradicional ginjinha, o Presidente da República visitou esta terça-feira o Barreiro, numa deslocação marcada por um tom de despedida, a poucos meses do fim do seu mandato. Como tem feito todos os anos na véspera de Natal, Marcelo Rebelo de Sousa almoçou na cidade e contactou com a população, aproveitando para deixar uma mensagem de paz.

No brinde de ginjinha, o chefe de Estado sublinhou a importância da paz no mundo e na Europa, alertando para as consequências económicas, sociais e pessoais da sua ausência. Rodeado de populares, Marcelo afirmou que a paz internacional é essencial para garantir estabilidade em Portugal nos próximos anos.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente fez um balanço dos momentos mais marcantes dos seus mandatos, considerando que os anos mais difíceis foram os da pandemia de covid-19. Marcelo destacou que esse período representou um enorme desafio para o país e para todos os portugueses.

Já 2023 foi descrito como uma “tempestade perfeita”, recordando a crise política que se seguiu à demissão do primeiro-ministro e à queda do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Segundo o Presidente, abriu-se então um longo período de instabilidade que culminou em eleições antecipadas.

Marcelo Rebelo de Sousa abordou ainda o ambiente de polémica que marcou a fase final do seu mandato, reconhecendo que houve um clima pesado em torno da Presidência da República. Recordou que, na visita ao Barreiro no Natal de 2023, o tema dominante era o caso das gémeas, que envolveu também o seu filho.

Questionado sobre se já fez as pazes com o filho após a polémica, o Presidente respondeu com um sorriso, afirmando que esse momento acontecerá “no tempo oportuno”, encerrando a visita com um tom conciliador e de reflexão sobre o final do seu percurso em Belém.

